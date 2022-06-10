İsviçre Tut Elimi Derneği, Çad'da 14 su kuyusu açtı - Haberler

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İsviçre Tut Elimi Derneği, Çad'da 14 su kuyusu açtı

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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İsviçre Tut Elimi Derneği, Çad'da 14 su kuyusu açtı

İsviçre Tut Elimi Derneği, nüfusunun üçte biri açlıkla karşı karşıya kalan Afrika ülkesi Çad'da 14 su kuyusu açtı.

İsviçre Tut Elimi Derneği, nüfusunun üçte biri açlıkla karşı karşıya kalan Afrika ülkesi Çad'da 14 su kuyusu açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler verilerinde dünyanın en az gelişmiş üçüncü ülkesi konumundaki Çad'da, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu gıda arzında yaşanan dengesizlikler nedeniyle acil durum ilan edildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen İsviçre Tut Elimi Derneği ile Türkiye Temsilciliği, ülkede hem su kuyusu açtı hem de acil gıda krizine karşın gıda desteğinde bulundu.

Dernek, haziranda açılış planlamasını yaptığı toplam 14 su kuyusunu, başkent Encemine'ye yaklaşık 400 kilometre mesafedeki Lac bölgesinde açtı. Bölgeye giden Dernek Başkanı Mehmet Sarıgöz ile gönüllülerden Turgut Tunç'un da aralarında yer aldığı ekip, 8 saatlik zorlu yolculuğun ardından ilk kuyunun açılacağı köye ulaştı.

Çalışmalara başlayan insani yardım gönüllüleri, 2 günün sonunda 14 su kuyusunun tamamının açılışını yaptı.

Dernek, Mandalya bölgesinde 900 aileye yaklaşık 1 ay yetecek temel gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım paketlerini teslim etti. Bunun yanı sıra başkentteki yetimhanede adak ve sadaka kurbanları kesilerek ikramda bulunuldu.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

İsviçre Afrika Çad su Güncel Haberler

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