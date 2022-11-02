İsviçre, Rus ordusuna SİHA yollayan İranlı firmaya yaptırım uyguladı Güncel Haberler İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğinde bulunan İranlı firmaya yönelik Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırımlarına katıldığını bildirdi. İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusuna silahlı insansız hava aracı ( Siha ) desteğinde bulunan İranlı firmaya yönelik Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırımlarına katıldığını bildirdi. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, savaşın başlamasından sonra Rus ordusuna yüzlerce SİHA yollayan İran merkezli Şahed Havacılık Endüstrileri firmasının yaptırımlar listesine alındığı duyuruldu. Bunun yanı sıra İran ordusunun üst düzey yetkililerinden Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, General Seyid Hojatullah Kureyşi ve Tuğgeneral Said Aghajani'ye, Rus ordusuna destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığı kaydedildi. Söz konusu ordu yetkililerinin, İsviçre'ye girişinin yasaklandığı ve İsviçre'deki mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında İran üretimi 136 adet "Şahed" marka SİHA kullandığı tespit edilmişti. Bunun üzerine AB ülkeleri, İranlı firmaya yaptırım kararı almıştı. Kaynak: AA / Güncel İsviçre Rusya SİHA Güncel Haberler

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