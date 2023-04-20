İsviçre, Rus Büyükelçiliğinin İsviçreli gazeteciyi Melitopol haberi nedeniyle hedef almasına tepki gösterdi

İsviçre, Rusya'nın Bern Büyükelçiliğinin, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki Melitopol kentiyle ilgili haberi nedeniyle İsviçreli bir gazeteciyi hedef alan yorumlarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İsviçre, Rusya'nın Bern Büyükelçiliğinin, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki Melitopol kentiyle ilgili haberi nedeniyle İsviçreli bir gazeteciyi hedef alan yorumlarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı İletişim Direktörü Nicolas Bideau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, NZZ am Sonntag'a çalışan gazeteci için Melitopol kentinde yaşananlar konusunda kaleme aldığı yazısıyla ilgili tehdide varan yorumların yer aldığını öğrendiklerini belirtti.

İsviçre için bu durumun "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Bideau, "Rus Büyükelçisini kesinlikle bu konu hakkında bilgilendireceğiz. Kendisine, İsviçre'de haber alma ve basın özgürlüğünün İsviçre Federal Anayasası tarafından güvence altına alındığını hatırlatacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Bern Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "NZZ am Sonntag çalışanı gazeteciye haberlerinin, Rusya'da mali ceza, hapis cezası veya zorunlu çalışma cezasına neden olabileceği" yönünde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, gazetecinin ifadelerine yönelik Rusya'da uygulanabilecek cezai yaptırımlara atıf yapılırken "Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205.2 maddesine göre, terörü ve medya yoluyla terör propagandasını alenen haklı çıkarmak, para cezası veya beş yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesine göre cinsiyet, ırk, milliyet, dil, köken, dini inanç veya inanç temelinde bir kişiye ve gruba karşı kin veya düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan kamuya açık fiillerin (medya kullanımı dahil), para cezası, ağır çalışma veya iki ila beş yıl arasında hapis cezasıyla sonuçlanabileceği ifade edildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, gazetecinin haber dilinin, "terörü meşrulaştırmayı" amaçladığı ve "söylentilerin" haberleştirildiği savunuldu.