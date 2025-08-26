İsviçre Posta İdaresi, ABD'ye Paket Gönderimini Durduruyor

CENEVRE, 26 Ağustos (Xinhua) -- İsviçre Posta İdaresi, ABD'nin son gümrük düzenlemelerinin getirdiği engeller nedeniyle ABD'ye paket teslimatlarını geçici olarak durduracaklarını açıkladı. Avrupa ülkelerindeki diğer posta operatörleri de benzer kararlar almıştı.

İdarenin pazartesi günü yaptığı açıklamada 26 Ağustos'tan itibaren resmi belgeler ve sertifikalar gibi ekspres posta hizmetleri hariç olmak üzere ABD'ye gönderilecek postaları kabul etmeyeceği belirtildi.

Söz konusu karar, 800 ABD doları değerine kadar olan malların gümrükleme süreçlerine tabi tutulmaksızın ithal edilebilmesine izin veren ABD hükümetinin mevcut muafiyet uygulamasını sonlandırılması üzerine alındı.