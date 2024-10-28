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İsviçre, Orta Doğu Çatışmaları İçin Konferans Düzenleyecek

İsviçre, Orta Doğu Çatışmaları İçin Konferans Düzenleyecek
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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Cenevre'de Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili bir konferans düzenleneceğini açıkladı. Konferansın tarihi henüz belirlenmedi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, " Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konferans düzenlenecek." dedi.

Amherd, İsviçre'de görev yapan uluslararası gazetecilerle başkent Bern'de bir araya geldi.

AA muhabirinin "Ukrayna konusunda barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış olan İsviçre, Orta Doğu meselelerini ele almak üzere çok taraflı veya bölgesel görüşmeler düzenlemeyi planlıyor mu?" sorusuna yanıt veren Amherd, Birleşmiş Milletler'nin (BM) İsviçre'ye, Orta Doğu konusunda BM temsilcileriyle konferans düzenleme yetkisi verdiğini söyledi.

Amherd, "Cenevre'de gelecek aylarda Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili konferans düzenlenecek. Tarih henüz belli değil, ilerleyen günlerde belirlenecek." dedi.

Viola Amherd, şu an için bu konuda üst düzey katılımlı bir zirvenin öngörülmediğini ancak böyle bir seçeneğin de dışlanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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