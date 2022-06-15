İsviçre'nin Zürih ve Cenevre havalimanlarında uçuşlar iptal edildi

İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerindeki havalimanlarında uçuşların, teknik sorunlar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Cenevre Havalimanı Twitter hesabında yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında havalimanının bilgisayarlarından kaynaklanan sorun nedeniyle uçuş kılavuz sisteminin çalışmadığı belirtilerek, "11.00'e kadar havalimanından hiçbir iniş ve kalkışın yapılamayacağı" ifade edildi.

Zürih Havalimanının Twitter hesabındaki paylaşımda ise, "Uçuş kılavuz sistemindeki aksamadan ötürü Zürih Havalimanından hiçbir iniş ve kalkış mümkün olmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Uçuşlardaki aksamanın ne kadar süreceğinin belli olmadığı bildirildi.

Şimdiye kadar Dubai, Johannesburg, Chicago ve Montreal'den Cenevre'ye uçuşlar, komşu ülkelerin havalimanlarına yönlendirildi.