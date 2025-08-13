İsviçre'nin Yılın En Sıcak Günü: Sıcak Hava Dalgası Etkili

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi, bu yıl ülkenin birçok bölgesinde yılın en sıcak gününün kaydedildiğini bildirirken, bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı duyuruldu.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), bu yıl ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde yılın en sıcak gününün kaydedildiğini duyurdu.

MeteoSwiss, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin olarak Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı bildirildi.

Açıklamada, özellikle ülkenin batısı ve orta kesimlerinde sıcak hava dalgasının etkili olduğu ve bunun yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

İsviçre Federal Hükümeti, hafta başında ülkenin büyük bölümünde etkili olacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyarmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
