İsviçre'nin Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile İsviçre'nin Ulusal Günü kutlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, törende konuşma yaptı ve İsviçre-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

İSVİÇRE'nin Ulusal Günü İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Yardımcısı Bozay, resepsiyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İsviçre Milli Günü vesilesiyle İsviçre halkını tebrik etti.

'TÜRKİYE-İSVİÇRE İLİŞKİLERİ BİZİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIMAKTADIR'

Bozay, İsviçre-Türkiye ilişkilerinin tarihi bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, "İsviçre, Türkiye tarihinin pek çok önemli dönüm noktasına ev sahipliği yaptığı için Türkiye-İsviçre ilişkileri bizim için özel bir anlam taşımaktadır. Bu şehir, 8 ay süren zorlu bir konferansa ev sahipliği yaptığı için toplumsal hafızamıza kazınmıştır. Bu yıl Lozan Barış Antlaşması'nın ve cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutluyoruz. Şu anda yaklaşık bin İsviçreli firma Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu sayının istikrarlı bir şekilde artmasını umuyoruz." dedi.

Bozay, AB Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Arabuluculuk Dostları Grubu'nun eş başkanları olarak Türkiye ve İsviçre'nin arabuluculuk çabalarında doğal ortaklar olduğunu kaydederek, "İkili bağları daha da güçlü tutmak istiyoruz. Çeşitli uluslararası ve bölgesel konularda benzer vizyonlara sahibiz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ruch da Lozan Barış Antlaşması'nın önemine değinerek, antlaşmanın imzalandığı dönemin İsviçre Konfederasyonu Başkanı olan Carl Scheurer'in yaptığı konuşmayı davetlilere okudu.

Bozay ve Ruch, resepsiyonda Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yılı vesilesiyle büyükelçiliğin bahçesine fidan dikti.

Büyükelçi Ruch ise dikilen fidana yönelik, "Hiç şüphe yok ki bu ağacı dikerken, bu yılın başlarında Türkiye'yi ve Suriye'yi vuran korkunç depremin tüm kurbanlarının ruhları da bizimle birlikte olacak" diye konuştu.