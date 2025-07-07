İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

CENEVRE, 7 Temmuz (Xinhua) -- İran'daki istikrarsızlık nedeniyle 20 Haziran'da geçici olarak kapatılan İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği pazar günü yeniden açıldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Nadine Olivieri Lozano ve beraberindeki az sayıda diplomatın cumartesi günü Tahran'a döndüğü belirtildi.

Faaliyetlere devam etme kararının kapsamlı risk değerlendirmesinin ardından alındığı ve mevcut koşullar altında büyükelçilik faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlayacağı ifade edildi. Vize işlemleri gibi konsolosluk hizmetlerinin ise şimdilik askıya alındığı kaydedildi.

İsviçre'nin bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiği ve uluslararası ortaklarıyla düzenli temas halinde olduğunun da altı çizildi.