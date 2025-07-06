İran ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında geçici olarak kapatılan ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini de yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği, yeniden açıldı.

Güvenlik gerekçesiyle 20 Haziran'da Tahran'daki faaliyetlerini askıya alan İsviçre Büyükelçiliği, bölgede tansiyonun kısmen düşmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tahran'daki Büyükelçilik, Büyükelçinin huzurunda yeniden açıldı. Bu karar kapsamlı bir risk analizi ve İran ve ABD ile yapılan istişareler sonucunda alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsviçre'nin ABD'nin İran'daki çıkarlarını, temsil etmeye devam ettiği kaydedildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.