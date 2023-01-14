İsviçre'nin Popüler Kayak Merkezi Bu Sezon Çinli Turist Sayısında Artış Bekliyor

CENEVRE, 14 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'deki Jungfrau kayak bölgesinde kayak yapan insanlar, 12 Ocak 2023. Ülkenin popüler manzaralı noktası ve kış sporları merkezi olan Jungfrau, yakın gelecekte daha fazla Çinli turist ve sporseveri cezbetmeyi bekliyor.

CENEVRE, 14 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'deki Jungfrau kayak bölgesinde kayak yapan insanlar, 12 Ocak 2023.

Ülkenin popüler manzaralı noktası ve kış sporları merkezi olan Jungfrau, yakın gelecekte daha fazla Çinli turist ve sporseveri cezbetmeyi bekliyor.

Çin'in yakın zamanda Kovid-19 müdahalesini optimize etmesi ve vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerini kademeli olarak eski haline getirmesiyle Jungfrau, bu kayak sezonunda Çinli turist sayısında yaşanacak artışa hazırlandı. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)