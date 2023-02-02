İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu 'Güvenlik' Sebebiyle Kapatıldı

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun 'güvenlik' gerekçesiyle, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı açıklandı. Konsolosluğun açıklamasında, vize ve pasaport işlemleri için randevuların da iptal edileceği belirtildi.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun 'güvenlik' gerekçesiyle, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı açıklandı. Konsolosluğun açıklamasında, vize ve pasaport işlemleri için randevuların da iptal edileceği belirtildi.

İslam ve göçmen karşıtı Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Paludan'ın provokatif eyleminin ardından Danimarka ve Hollanda'da benzer provokatif eylemler yaşandı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GEÇİCİ SÜRE KAPATILAN KONSOLOSLUKLAR

Bazı ülkeler, Türkiye'deki vatandaşlarını terör saldırısına karşı uyarmış ve Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'nin İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarının kapatıldığı duyurulmuştu. Son olarak İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu internet sitesinden yaptığı duyuruda, "Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevuların iptal edilecektir" denildi.

Ayrıca İstanbul'daki Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesi, güvenlik gerekçesiyle bugün ve yarın kapalı olacağını duyurmuştu.

TÜRKİYE'DE AVRUPA'YA KARŞI SEYAHAT UYARISINDA BULUNDU

Yaşananların ardından Türkiye de Avrupa ülkelerine, "İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler" sebebiyle; Avrupa ülkeleri de "Kur'an-ı Kerim'in n yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir" gerekçesiyle karşılıklı olarak seyahat uyarısında bulundu.

SOYLU: TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BİR PSİKOLOJİK HARP BAŞLATTILAR

Bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ülkelerinin konsolosluklarının kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar" demişti.