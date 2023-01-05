İsviçre'nin Bilim Merkezi Basel, Çinli İşletmeleri ve Yatırımcıları Çekme Çabasında

CENEVRE, 5 Ocak (Xinhua) -- Yaşam bilimleri araştırmaları ve inovasyonlarıyla tanınan İsviçre'nin Basel Bölgesi, Çinli işletmeleri ve yatırımcıları bölgeye çekme arzusunda.

CENEVRE, 5 Ocak (Xinhua) -- Yaşam bilimleri araştırmaları ve inovasyonlarıyla tanınan İsviçre'nin Basel Bölgesi, Çinli işletmeleri ve yatırımcıları bölgeye çekme arzusunda.

Konuyla ilgili açıklamayı, bölgenin resmi yatırım ve inovasyon teşvik ajansı olan Basel Bölgesi İş ve İnovasyon Asya Direktörü Anke Hollnagel yaptı. Hollnagel geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, İsviçre'nin kuzeybatısında yer alan bölgenin, küresel olarak genişlemek isteyen Çinli şirketlere "sunabileceği çok şey" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, Suzhou Endüstri Parkı'ndan BioBAY Limited Şirketi CEO'su ve Başkanı Yin Jianguo liderliğindeki bir heyet, Basel Bölgesini ziyaret etti. Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından ilk kez Basel'e Çin'den bu türden- bir ziyaret gerçekleştirildi.

Hollnagel, Çin'in pandemi karşıtı önlemlere ilişkin kısa süre önce yaptığı düzenlemenin iki ülke arasındaki ticaret ve iş ilişkilerini canlandırmaya yardımcı olmasının beklendiğini söyledi. Çin, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve şirketler ile iş ortakları arasında doğrudan alışverişin etkinleştirilmesi gibi adımlar atmıştı.

Hollnagel, "2023'te işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştık" dedi.

Roche ve Novartis gibi dev ilaç markalarına ev sahipliği yapan Basel'de birçok uluslararası biyofarma şirketinin bölgesel merkezleri de bulunuyor.

Bölgede, 700'den fazla yaşam bilimleri şirketi ile 400'den fazla biyoteknoloji bağlantılı şirketin merkezi bulunuyor ve toplam 32.500 yüksek vasıflı işçi istihdam ediliyor.

Çin'in biyofarma sektörü de, ürettikleri ilaçlar için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) pazarlama izni başvurusunda bulunan artan sayıda şirketle küresel sahnede önemini artırıyor.

Hollnagel, bu süreci tamamlamak için birçok Çinli şirketin Basel Bölgesi'nin, alanında son derece deneyimli uzmanlarına güvendiğini söyledi. Hollnagel, ayrıca bölgedeki uzmanların ilaç araştırması ve keşfi yaptığını, yerel akademik araştırmacılar ve biyoteknoloji girişimleriyle işbirliği gerçekleştirdiklerini de belirtti.

Yin, Xinhua'ya Basel Bölgesi'ndeki biyomedikal beceri kapasitesinin son derece yüksek olduğunu söyledi. Birçoğu Suzhou BioBAY merkezli olmak üzere bir dizi Çinli şirket, bölgede araştırma ve geliştirme tesisleri kurdu.

Yin'e göre İsviçre yüksek oranda "uluslararasılaşmış" ve vergi sistemi "makul" bir ülke. Yin, Çinli şirketlerin Avrupa'daki işlerini genişletmeleri için İsviçre'nin avantajlı bir konumda olabileceği ve geçiş noktası olarak hizmet edebileceği görüşünde.

Hollnagel, "Çin Yeni Yılı'ndan (22 Ocak) sonra, Zhangjiang Yüksek Teknoloji Parkı'ndan bir başka heyet bekliyoruz" dedi.