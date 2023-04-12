İsviçre, Myanmar ordusunun saldırısını kınadı

İsviçre, Myanmar ordusunun Sagaing bölgesindeki saldırısını kınadı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsviçre, Sagaing bölgesinde düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan askeri hava saldırılarını kınıyor." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, bölgede şiddetin derhal azaltılması ve yaralılarının tedavi edilmeleri yönünde çağrı da yapıldı.

Ordu saldırısı

Associated Press'in saldırıya uğrayan köy sakinlerine dayandırdığı haberine göre, dün Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir törene yönelik hava saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.

Törende, aralarında 15 kadın ve yaklaşık 20 çocuğun da bulunduğu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Myanmar ordusunun hava saldırısının, çevredeki bölgelerden çok sayıda kişinin, Pa Zi Gyi'deki Halk Savunma Güçleri (PDF) Ofisinin açılışına katıldığı günde yapıldığı kaydedilmişti.

Myanmar ordusunun Ekim 2022'de silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında düzenlediği hava saldırısında ise en az 80 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.