İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Berset, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Berset, İsviçre'de bulunan Orban'ı kabul etti. Görüşmede, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis de hazır bulundu.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Berset, "(Macaristan Başbakanı Orban ile) Nezaket ziyareti sırasında Avrupa politikamızı ve Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Berset, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırıları" karşısında uluslararası insancıl hukukun yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) önemini vurguladıklarını da belirtti.

Orban, yarın Zürih'te Weltwoche dergisinin davetlisi olarak katılacağı toplantıda konuşma yapacak.