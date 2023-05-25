İsviçre Konfederasyonu Başkanı Berset, ABD'li sanatçı Turner'in ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, ABD'li ünlü ses sanatçısı Tina Turner'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Berset, "Tina Turner'ın ölümüyle dünya bir ikonu kaybetti. Şarkılarınız ve onlarla ilgili birçok anı sizinle kalacak. Düşüncelerim, İsviçre'de ikinci evini bulan bu etkileyici kadının ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

ABD'li sanatçı Turner 83 yaşında hayatını kaybetti.

Güçlü ve kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen sanatçının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Tina Turner'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. O, müziği ve yaşama olan sınırsız tutkusuyla dünya çapında milyonlarca hayranını büyüledi ve yarının yıldızlarına ilham verdi." ifadeleri kullanıldı.

Turner, profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettiren ve hit parçalarıyla dönemin en kalıcı kadın sanatçılarından biri oldu.

1939 doğumlu ses sanatçısı, güçlü sesi ve tarzıyla "Rock'n Roll kraliçesi" olarak adlandırılırken, söz yazarlığı, dansları ve oyunculuğuyla da gündemde kaldı.

Müzik dünyasına 1950'lerin sonunda adım atan Turner, 2009'a kadar sahne hayatına devam etti ve Grammy başta olmak üzere birçok ödül aldı, albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.

ABD doğumlu sanatçının sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süren bir hastalık sonucu bugün vefat ettiği kaydedildi.