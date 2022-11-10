İsviçre, Kış Aylarında Enerji Arzını Güvenceye Almak İçin Acil Durum Jeneratörleri Kullanacak

CENEVRE, 10 Kasım (Xinhua) -- İsviçre devlet televizyonu RTS (Radio Television Suisse) Çarşamba günü, İsviçre hükümetinin bu kış enerji arzını güvence altına almak için acil durum elektrik jeneratörlerinin kullanımını onayladığını bildirdi.

CENEVRE, 10 Kasım (Xinhua) -- İsviçre devlet televizyonu RTS (Radio Television Suisse) Çarşamba günü, İsviçre hükümetinin bu kış enerji arzını güvence altına almak için acil durum elektrik jeneratörlerinin kullanımını onayladığını bildirdi.

Jeneratörler genellikle, kamu şebekesinde bir arıza olması durumunda içme suyu pompalarına veya bilgisayar merkezlerine elektrik sağlamak için kullanılıyor.

RTS'nin haberine göre, İsviçre bir enerji krizini önlemek için gaz depolama tankları da inşa etmeyi düşünüyor.

Çarşamba günü alınan jeneratör kararından önce İsviçre, ülkenin enerji arzını güvence altına almak için bir dizi önlem kararı almıştı. Bunlar arasında hidroelektrik rezervler kurulması, elektrik iletim şebekesinin kapasitesinin artırılması, sistematik olarak önemli elektrik şirketleri için bir kurtarma mekanizması oluşturulması ve nehirlerde elektrik üretiminde kullanılmayan su miktarının geçici olarak azaltılması yer alıyor.

Credit Suisse tarafından yakın zamanda yayınlanan bir anket, İsviçre'deki her 10 şirketten birinin, kış aylarında beklenen olası enerji kesintilerinden önce, yüksek elektrik fiyatları nedeniyle üretimi kıstığını gösterdi.

Ankete göre, İsviçreli şirketlerin enerji arzını güvenceye kavuşturmak için aldıkları en yaygın önlem tüketimi azaltmak. Bunun ardından acil durum jeneratörleri ve bataryalar satın almak ve güneş panelleri kurmak gibi adımlar geliyor.