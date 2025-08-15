İsviçre, Karadağ'daki Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Acil Durum Misyonu Görevlendirdi

İsviçre, Balkan ülkelerinden Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da ve diğer bölgelerde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek için acil durum misyonu görevlendirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Karadağ'ın şiddetli orman yangınlarıyla boğuştuğunu belirterek, "Başkent Podgoritsa ve birçok bölgeyi tehdit eden yangınların ardından İsviçre, Cenevre İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin desteğiyle Dışişleri Bakanlığı himayesinde bir acil durum misyonu görevlendirdi." bilgisine yer verdi.

Paylaşımda, misyonun amacının, yerel yönetimlerin yangınlarla mücadelesine destek sağlamak ve mevcut kaynakları güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Ayrıca, özellikle Akdeniz bölgesinde artan orman yangınları dikkate alındığında, Avrupa'daki durumun endişe verici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Avrupa'da yaklaşık 439 bin hektar alan kül oldu

Akdeniz kıyısındaki ülkeler başta olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde orman yangınları riskinin gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapılıyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1628 yangın kaydedildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 1089'du.

Bu yıl içinde Avrupa'da yaklaşık 439 bin hektarlık alan orman yangınları sonucu kül oldu, geçen yılın aynı döneminde bu sayı yaklaşık 188 bin hektardı.

Birçok ülke, yangın riskinde "çok aşırı" seviyede yer alıyor.

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 11 Ağustos-17 Ağustos'ta oluşturulan yangın riski haritasında kıta geneli, "çok aşırı", "aşırı", "çok yüksek" ve "yüksek" risk seviyelerini gösteren kırmızı tonlarla belirtildi.

Harita verilerinde özellikle İber Yarımadası'nın kuzeybatısı, Fransa'nın büyük bölümü, Balkanlar, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Avusturya ve Macaristan'da riskin son derece yüksek olacağı ifade ediliyor.

İsveç, Norveç'in bazı bölgeleri ve Finlandiya'nın doğusunda da yüksek anomaliler bekleniyor.