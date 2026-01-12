Haberler

İsviçre: İran'daki protestolarla ilgili tutuklama ve ölümleri büyük endişeyle takip ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolarla bağlantılı tutuklamalar ve ölümler hakkında endişelerini dile getirdi. İran yetkililerine göstericilere yönelik şiddeti sonlandırmaları ve insan haklarını korumaları çağrısında bulunuldu.

İsviçre, İran'daki protestolarla ilgili tutuklama ve ölümleri büyük endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'daki olaylara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, " İran'daki protestolarla bağlantılı olarak yaşanan çok sayıda tutuklama ve ölüm olaylarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı. İran yetkililerine, "göstericilere yönelik şiddete son vermenin yanı sıra tüm protestocuların insan haklarını ve temel özgürlüklerini garanti altına alma" çağrısı yapıldı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

Suriye'deki çatışmalar için konuştu: Yapılacak ilk çağrı...
ABD'de yaşayan Türk genci sırra kadem bastı

Ülke bu genci konuşuyor! Sırra kadem bastı