İsviçre Günleri 2024 İstanbul’da Başlıyor

İsviçre müziği, kültürü, gastronomisi, teknolojisi ve ekonomisini festival tadında İstanbul'a taşıyacak "İsviçre Günleri 2024", 20 ve 21 Eylül'de YapıKredi bomontiada'da gerçekleştirilecek.

İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğunca Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen etkinlik, İsviçre ve bu ülkenin markalarını tanıtmak amacıyla "Gelecek Yolunuzu Tasarlayın" temasıyla düzenlenecek.

Başkonsolusluk rezidansında düzenlenen basın toplantısında konuşan İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Philippe Brandt, etkinliği organize etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Brandt, "İsviçre Günleri İstanbul 2024'ün teması 'gelecek yolunu tasarlamak' ve bu yolda eğitim, deneyim ve kariyer hedeflerini planlamak. Bu daha çok gençlere hitap eden bir program. Burada hedefimiz, gençlere bir platform oluşturmak ve bu platform çerçevesinde, kariyerlerinde almak istedikleri yola dair uzmanlar tarafından fikir vermek ve iş insanları tarafından onlara yol göstermek." dedi.

Etkinliğe 25'in üzerinde İsviçre şirketinin katılacağını belirten Brandt, şöyle devam etti:

"Etkinlikte bir pazar alanı yer alacak. Kariyer standı olacak ve İsviçre şirketlerinden insan kaynakları uzmanları, ziyaretçilerin olası sorularını yanıtlamak üzere etkinliğe katılacak. Yüksek seviye bir kariyer paneli de yapılacak. İsviçre gastronomisi, müzik, canlı konserler, oyunlar ve aile programı da yer alacak. Bütün bu etkinlik ücretsiz yani bilet almanız gerekmeyecek."

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Şişli gerçekten İstanbul'un merkezi. Şişli Belediyesi olarak istihdam ve girişimcilik alanındaki projelere, işbirliğine, ortak akla büyük önem veriyoruz. İsviçre-Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, yeni fırsatlar yaratacak, gençlerimizin geleceğe umutla bakacağı projelere katkı koymaya canla başla çalışarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Güçlü Onur da etkinliğin ilk günü düzenlenecek 18. İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu'nda ana panelin moderatörlüğünü üstlendiğini anlatarak, "Bu aslında 18 yıldır yapılan bir forum. Temel amacı da İsviçre ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ve eğitim alanındaki ilişkileri kutlamak hem de geliştirmek ve gelişmesine destek olmak." ifadelerini kullandı.

Konusunda uzman isimlerin katılımıyla 5 panel düzenlenecek

Etkinlik kapsamında düzenlenecek 5 farklı panelde, Zurich Sigorta Grubu Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Yıldız, İsviçre Federal Mesleki Eğitim ve Öğretim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Erik Swars, Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Çoban ve Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dilistan Shipman'ın da aralarında bulunduğu, alanında uzman çok sayıda kişi konuşmacı olarak yer alacak.

Power FM'in DJ performansıyla katılacağı etkinlikte, 21 Eylül'de İsviçreli sanatçı Kadebostany sahne alacak.

Swiss Tourism ve Şişli Belediyesinin desteğiyle düzenlenecek etkinlik, çeşitli sokak lezzetleri, İsviçre tatları, kahoot, çarkıfelek, alphorn, bilgi yarışması, aile köşesi, fotoğraf kabini, Power FM canlı yayını ve İsviçre şirketlerinin kariyer stantlarıyla ziyaretçilerine renkli anlar yaşatacak.