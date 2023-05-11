İsviçre, Gazze ve İsrail'de artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu açıkladı

İsviçre, Gazze ve İsrail'de artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu ve yaşananları kınadığını bildirdi.

İsviçre, Gazze ve İsrail'de artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu ve yaşananları kınadığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " İsviçre, Gazze ile İsrail'de artan şiddetten derin endişe duyuyor ve bunu kınıyor. Siviller, her zaman korunmalıdır." ifadesi yer aldı.

Uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için İsviçre'nin tüm taraflarla temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, acilen gerilimin düşürülmesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Olay

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında uluslararası taraflar aracılığıyla yürütülen ateşkes müzakereleri ise sonuç vermemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükselmişti.