Haberler

İsviçre, Gazze'deki Hastaların Tıbbi Tahliye Girişimini Destekliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsviçre Başkanı Micaela Serafini aracılığıyla Gazze'den tıbbi tahliyelerin kolaylaştırılması için destek çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, 19 binden fazla Gazzeli hastanın yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar İsviçre Başkanı Micaela Serafini, İsviçre hükümeti ve kantonlarının, Gazze'den ihtiyaç duyan hastaların tıbbi tahliyelerini kolaylaştırma girişimini güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

Serafini, İsviçre'nin tıbbi bakım için Gazzeli hastaları kabul etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in 23 aydır aralıksız saldırdığı Gazze'de sağlık sisteminin yerle bir olduğunu belirten Serafini, tıbbi ihtiyaçlar artmaya devam ederken Filistinlilerin sağlık bakımına erişim konusunda kısıtlı seçeneklerle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Serafini, " Dünya Sağlık Örgütü, 19 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. İsviçre hükümetinin ve kantonların, hastaların ihtiyaç duydukları tedaviyi alabilmeleri için Gazze'den tıbbi tahliyeleri kolaylaştırma girişimini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Tüm ülkeleri hayat kurtarmak için bu çabalara katılmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.