İsviçre, Gazze'deki Hastaların Tıbbi Tahliye Girişimini Destekliyor

Sınır Tanımayan Doktorlar İsviçre Başkanı Micaela Serafini, İsviçre hükümeti ve kantonlarının, Gazze'den ihtiyaç duyan hastaların tıbbi tahliyelerini kolaylaştırma girişimini güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

Serafini, İsviçre'nin tıbbi bakım için Gazzeli hastaları kabul etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in 23 aydır aralıksız saldırdığı Gazze'de sağlık sisteminin yerle bir olduğunu belirten Serafini, tıbbi ihtiyaçlar artmaya devam ederken Filistinlilerin sağlık bakımına erişim konusunda kısıtlı seçeneklerle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Serafini, " Dünya Sağlık Örgütü, 19 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. İsviçre hükümetinin ve kantonların, hastaların ihtiyaç duydukları tedaviyi alabilmeleri için Gazze'den tıbbi tahliyeleri kolaylaştırma girişimini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Tüm ülkeleri hayat kurtarmak için bu çabalara katılmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.