İsviçre Dışişlerinden Afganistan'daki STK'lerde kadınların çalışmasının askıya alınmasına tepki

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın, Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almasına tepki gösterdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın, Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almasına tepki gösterdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Bölümü Başkanı Heinrich Schellenberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin, Taliban'ın Afganistan'daki kadınların ulusal ve uluslararası STK'lerde çalışmasını yasaklamasını planlamasını öğrendiğinde şok olduğunu belirtti.

Schellenberg, "İnsani çabaların sonuçlarını değerlendiriyoruz ve Taliban'a bu kararını yeniden değerlendirmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimat ile kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.