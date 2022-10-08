İsviçre'den Türkiye'ye bisikletle geldi; 2 ayda 5 bin kilometre pedal çevirdi

İSVİÇRE'den bisikletle Türkiye'ye gelen Robert Porchet (32), yaklaşık 5 bin kilometre pedal çevirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 2 ayda geldiğini belirten Porchet, "Türkiye, harika bir ülke; insanları çok sıcak ve misafirperver. Amacım; dünyayı dolaşmak, insanları, kültürleri tanımak ve değişik yerler görmek" dedi.

İsviçre'de yaşayan ve spor markasının temsilcisi olan Robert Porchet, 2 ay önce ülkesinden bisikletiyle yola çıktı. Porchet, sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı. Şimdiye kadar 10 ülke gezdiğini anlatan Porchet, Türkiye'de çok sıcak karşılandığını söyledi. Bisikletinin, bagajıyla 40 kilo olduğunu anlatan Porchet, kamp yapmak ve yemek pişirmek için tüm donanımının bulunduğunu belirtti. Yolda olduğu sürede, otellerde ve sakin yerlerde çadır kurup uyuduğunu anlatan Porchet, seyahatini bisikletle yapmayı tercih ettiğini dile getirdi.