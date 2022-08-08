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İsviçre'den Türkiye'nin koordinasyonuyla Ukrayna'dan tahıl sevk edilmesine destek

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İsviçre'den Türkiye'nin koordinasyonuyla Ukrayna'dan tahıl sevk edilmesine destek

İsviçre hükümeti, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına destek açıklamasında bulundu.

İsviçre hükümeti, Ukrayna- Rusya savaşı sonrası küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına destek açıklamasında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsviçre, Ukrayna'dan 12 bin ton tahıl taşıyan ilk gemi sevkiyatının Türkiye'ye ulaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişiminin uygulanmasının küresel gıda güvenliği için hayati önem taşıdığı ve ihtiyaç sahibi topluluklar için büyük rahatlık sağlayacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

İlk gemi sevkiyatı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken şimdiye kadar Ukrayna limanlarından toplam 305 bin 458 ton tahıl İstanbul Boğazı'na ve oradan Lübnan, İrlanda, İngiltere, İtalya ile Çin'e güvenli şekilde sevk edilmişti.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

İsviçre Türkiye Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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