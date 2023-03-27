İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı

İsviçre, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah yerleştireceğini duyurmasının ardından "nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem" çağrısında bulundu.

İsviçre, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah yerleştireceğini duyurmasının ardından "nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem" çağrısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmayı planladığına dair haberlere dayanarak İsviçre, nükleer silahlarla ilgili tüm riskleri azaltmak için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla yapılmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, gerginlikten kaçınma çağrısı da yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Putin'in bu kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.