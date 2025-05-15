İsviçre'den İsrail'e Gazze Ablukasını Kaldırma Çağrısı

İsviçre'den İsrail'e Gazze Ablukasını Kaldırma Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insani yardım ablukasının derhal kaldırılması gerektiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insani trajedi ve kıtlık tehdidi nedeniyle uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaptı.

İsviçre, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 ayı aşkın süredir uyguladığı insani yardım ablukasının derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin, Gazze'deki insani trajedi ve bildirilen kıtlık riskleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulanan paylaşımda, "İsrail, ablukayı derhal kaldırmalı. İnsani yardım, uluslararası insancıl hukuk ve yerleşik insani ilkelere göre acilen sağlanmalı. İsviçre, bu çabada ortaklarını desteklemeye hazır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Gazze'de ateşkesin derhal yeniden sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.