İsviçre'den İsrail'e Gazze Ablukasını Kaldırma Çağrısı

İsviçre, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 ayı aşkın süredir uyguladığı insani yardım ablukasının derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsviçre'nin, Gazze'deki insani trajedi ve bildirilen kıtlık riskleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulanan paylaşımda, "İsrail, ablukayı derhal kaldırmalı. İnsani yardım, uluslararası insancıl hukuk ve yerleşik insani ilkelere göre acilen sağlanmalı. İsviçre, bu çabada ortaklarını desteklemeye hazır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Gazze'de ateşkesin derhal yeniden sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yapıldı.