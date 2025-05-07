İsviçre'den Hindistan ve Pakistan'a Gerginlik Uyarısı

İsviçre, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, taraflara itidalli olma ve diyalog kurma çağrısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu çatışma tırmanışının kimseye faydasının olmadığı belirtilen paylaşımda, "Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerginlikler endişe verici. Her iki tarafa da azami derecede itidalli olma ve gerginliği azaltmak için diyalog kurma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.