İsviçre'den ABD'nin İran'a Saldırısına Tepki

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İsviçre, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısından duyduğu endişeyi dile getirerek, acilen diplomasiye dönülmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmaların ışığında yapıldı.

İsviçre, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısından ciddi endişe duyduğunu bildirerek, acilen diplomasiye dönülmesi çağrısında bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "13 Haziran'dan bu yana İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tehlikeli tırmanışından derin bir endişe duyuyoruz. Bu endişemize bugün ABD tarafından yapılan saldırılar da dahil." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesinin önemi vurgulanan paylaşımda, "Tüm tarafları azami itidalli davranmaya, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya ve derhal diplomasiye dönmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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