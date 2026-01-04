Haberler

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden 16'sının daha kimliği tespit edildi

Güncelleme:
Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti. Kimliği belirlenen 16 kişiden 10'u İsviçre vatandaşı. Yangının nedeninin araştırıldığı bildiriliyor.

İsviçre'deki Valais kanton polisi, Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında barda çıkan yangında yaşamını yitiren 40 kişiden 16'sının daha kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kimliği tespit edilenlerden 10'unun İsviçre, ikisinin İtalyan, diğer 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Yangında hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 24'ünün kimliğinin tespit edildiği, ulaşılacak yeni bilgilerin ivedilikle kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, yangında hayatını kaybedenler için bu sabah Crans-Montana'da anma töreni düzenlendi.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
