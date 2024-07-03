İsviçre'deki Türkler, A Milli Takım'ın çeyrek finale kalmasını kutladı
İsviçre'nin Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmasını kutladı. Türkler, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu. Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmasını kutladı.
Türkler, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu.
Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.