Üye Girişi
Haberler

İsviçre'deki Türkler, A Milli Takım'ın çeyrek finale kalmasını kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmasını kutladı. Türkler, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu. Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmasını kutladı.

Türkler, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu.

Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Avusturya Türkiye Cenevre İsviçre Spor Güncel Haberler

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Bakmadan Geçme

Hollanda Transermarkt değeri ne 2024? Hollanda milli futbol takımı oyuncuları kimler? 3 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 3 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 3 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 3 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 3 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türkiye Hollanda 3-0 ne zaman oynandı? Türkiye Hollanda 3-0 ne maçıydı? 3 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 3 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 3 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti

Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title