İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde - Haberler

İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde
Xinhua - Güncel
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BERN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'de Albula/Bernina arasındaki eşsiz manzarada uzanan Rhaetian Demiryolu 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.
BERN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'de Albula/Bernina arasındaki eşsiz manzarada uzanan Rhaetian Demiryolu 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.
İsviçre'deki Albula/Bernina hattında uzanan Rhaetian Demiryolu'nda eşsiz manzarada ilerleyen bir tren görülüyor, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
İsviçre'deki Albula/Bernina hattında uzanan Rhaetian Demiryolu'nda eşsiz manzarada ilerleyen bir tren görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Xinhua / Güncel