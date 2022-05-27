İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde - Haberler

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İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde

Xinhua - Güncel
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İsviçre'deki Rhaetian Demiryolu 2008'den Bu Yana Dünya Mirası Listesinde

BERN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'de Albula/Bernina arasındaki eşsiz manzarada uzanan Rhaetian Demiryolu 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

BERN, 27 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'de Albula/Bernina arasındaki eşsiz manzarada uzanan Rhaetian Demiryolu 2008 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

İsviçre'deki Albula/Bernina hattında uzanan Rhaetian Demiryolu'nda eşsiz manzarada ilerleyen bir tren görülüyor, 22 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

İsviçre'deki Albula/Bernina hattında uzanan Rhaetian Demiryolu'nda eşsiz manzarada ilerleyen bir tren görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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