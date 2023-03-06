İsviçre'deki bazı kantonlar, mülteciler için federal hükümetten barınak desteği talep etti

İsviçre'deki bazı kantonlar, artan mülteci sayısı nedeniyle federal hükümetten barınak desteği istedi.

İsviçre basınında yer alan habere göre, İsviçre'de bulunan 26 kantondan bazılarının yöneticileri, mülteciler için barınma talebinin nasıl karşılanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere İsviçre Devlet Göç Sekreterliği (SEM) Başkanı Christine Schraner Burgener ile bir araya geldi.

SEM Sözcüsü Reto Kormann, Sonntags Zeitung gazetesine verdiği demeçte, kantonlarda mültecilerle ilgili "gergin" durumun farkında olduklarını belirtti.

Gazeteye göre Burgener, federal hükümetin talep üzerine mültecileri belirli kantonlara göndermeyi durdurmaya hazır olduğunu aktardı.

Bern ve Cenevre kantonları daha fazla mülteciyi kabul etme sürecini dondururken SEM, iki kantonun daha dondurma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Bazı kantonlar, artan mülteci sayısı ve yük nedeniyle federal hükümetten barınak için destek talebinde bulundu.

Bu durumun, mültecilerin bu kantonlara gönderilmesi yerine federal sığınma merkezlerinde kalacağı anlamına geldiği kaydediliyor.

SEM, federal merkezlerdeki sığınma alanlarının neredeyse üçte ikilik kısmının dolu olduğunu vurgularken sığınma başvurularının da artacağını öngörüyor.

İsviçre yetkilileri, geçen yıl ekimde federal merkezlerdeki doluluk oranlarının arttığı gerekçesiyle kantonlara daha fazla mülteci barındırma çağrısında bulunmuştu.

Aralık ortasında federal merkezlerdeki sığınma alanları, ordunun sağladığı ek yerler sayesinde kantonları bir nebze rahatlatmıştı.

İsviçre, Şubat 2023'e kadar 75 binden fazla Ukraynalıya, ülkede yaşamalarına ve hemen çalışmalarına izin veren "S" koruma statüsü verdi.

İsviçre, özel korunmaya gereksinim duyan mülteci alımını durdurmuştu

İsviçre Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, aralıkta özel korunmaya gereksinim duyan mültecileri kabul etmek için yürürlükte olan yeniden yerleşim programını geçici askıya aldıklarını açıklamıştı.

Keller-Sutter, bu kararı, ülkenin mülteci alma kapasitesinin dolması gerekçesiyle aldıklarını ifade etmişti.

SEM, alınan karardan ülkeye giriş yapamayan 800 mültecinin etkilendiğini duyurmuştu.

Özel korunmaya muhtaç mülteciler için uygulamada olan yeniden yerleşim programı, geçen yıl 30 Kasım'da askıya alınırken baharda yeniden değerlendirilecek.

İsviçre, Mayıs 2021'de mülteciler için kabul edilen yeniden yerleşim programı kapsamında BM tarafından çok kötü durumda olduğu için önerilen 1820 kişiyi 2022 ve 2023'te kalıcı almayı onaylarken şu ana kadar yaklaşık 1000 kişiyi kabul etti.