İsviçre'de Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

İsviçre'de Ukrayna- Rusya savaşının 1. yılı nedeniyle Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde düzenlenen gösteriye, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko, diğer ülkelerin BM temsilcileri, BM kuruluşlarının yetkilileri, Ukrayna ve diğer ülkelerin vatandaşları katıldı.

Katılımcılar, Ukrayna bayrağı ve Ukrayna'ya destek veren dövizler taşıdı. Ukrayna'daki savaşın izlerini gösteren fotoğraflar da gösteri alanında sergilendi.

Gösterinin başlangıcında savaşta hayatını kaybedenler Ukraynalılar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Filipenko, burada yaptığı kısa konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bir yılın geçtiğini, dünyanın her yerinden insanların Rusya'nın saldırganlığının sonuçlarını hissettiğini belirtti.

Bu bir yılın uluslararası toplumun Ukrayna ile dayanışmasıyla geçtiğini belirten Filipenko, dün BM Genel Kurulunda (BMGK), Rusya'ya "kayıtsız, şartsız ve hemen" Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunan kararın oy çokluğuyla kabul edildiğini anımsattı.

Filipenko, Cenevre'deki meslektaşlarıyla barışa daha da yakınlaşmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.