İsviçre'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi yarın başlıyor

Türk nüfusun yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerinden İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlanırken seçmenler yarın itibarıyla oy kullanabilecek.

Türk nüfusun yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerinden İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlanırken seçmenler yarın itibarıyla oy kullanabilecek.

Oy pusulaları ve zarfları, tercih kaşeleri, sandık kurulu mühürleri, tutanaklar ve seçimlerde kullanılacak kırtasiye malzemeleri Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu ve Zürih Başkonsolosluğuna, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından teslim edildi.

İsviçre'de Bern, Cenevre ve Zürih olmak üzere üç farklı noktada sandık kurulacak. YSK verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.

Oy verme işlemi yarın saat 09.00'da başlayıp 7 Mayıs'a kadar sürecek. Seçmenler 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma oranı artıyor

Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, seçim hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Özkan, bu seçimde yurt dışındaki Türklerin 6'ncı defa sandık başına gideceğini belirterek "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları yerde oy kullanmalarına ve bu şekilde ülkemizdeki siyasi hayata katılmalarına önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın da her geçen seçimde ilgilerinin arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışındaki vatandaşların ilk kez oy kullanabildiğini ve yurt dışındaki katılımın yüzde 18 olduğunu anımsatan Özkan, 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ise bu oranın yüzde 50'ye çıktığını söyledi.

Özkan, bu seçimde de yoğun bir katılımın olmasını beklediklerini ifade ederek kendilerinin de bu talebe cevap verebilmek için yoğun çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

İsviçre'de yaklaşık 106 bin seçmen oy kullanabilecek

Oy kullanma için belirlenen mekanın hazırlanması, yerel makamlarla temas kurulması ve güvenlik taleplerinin karşılanması gibi konularda tüm tedbirleri aldıklarını vurgulan Özkan, son hazırlıklara devam ettiklerini belirtti.

Özkan, "Cenevre Başkonsolosluğumuzda 29 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında sandık kurulacak. Tam 9 gün boyunca sabah 09.00 ile 21.00 arasında vatandaşlarımız oy kullanabilecekler. Başkonsolosluğumuzda 13 binden fazla seçmen kayıtlı. İsviçre genelinde ise yaklaşık 106 bin seçmeniz var. Sandıklarımız hafta içi de vatandaşlarımıza açık olacak." diye konuştu.

Seçmenlere, oy kullanmaya gelirken "kimlik belgelerini unutmamaları"nı hatırlatan Başkonsolos Özkan, seçim sürecinin düzen, sükunet ve coşkuyla geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İsviçre'deki vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidebilecek.