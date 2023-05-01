İsviçre'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi üçüncü gününde devam ediyor.

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi üçüncü gününde devam ediyor.

İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada sandık kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.

Seçmenler yerel saatle 09.00- 21.00 arasında oy kullanabiliyor.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenlerin oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İsviçre'de 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 7 Mayıs'a kadar devam edecek.

Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs tarihlerinde yeniden sandığa gidecek.

İsviçre'deki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.