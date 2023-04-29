İsviçre'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada sandık kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı, 21.00'e kadar sürecek. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Cenevre'de ilk oyu 1 No'lu sandıkta kullanan Ceren Erdoğdu, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğdu, "Kolay bir şekilde oyumuzu kullandık. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Seçmen Davut Bingül de vatandaşlık görevini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ve herkesin oyunu kullanması gerektiğini ifade etti.

Sandıklar, 7 Mayıs'a kadar açık olacak

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç ve Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan da oylarını Cenevre'de kullandı.

Özkan, sabah saatlerinde vatandaşların oy kullanmaya büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Oy verme işleminin sorunsuz geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Özkan, "Oy kullanma işleminin düzen ve sükunet içerisinde geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, 7 Mayıs'a kadar sandıklar açık olacak. Sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar açık olacağız. Seçimler, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki seçmenler, 7 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs tarihlerinde yeniden sandığa gidecek.

İsviçre'deki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.