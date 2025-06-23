İsviçre'de Türk Gençlik ve Spor Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

İsviçre'de Türk Gençlik ve Spor Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
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Aargau kantonundaki Döttingen bölgesinde düzenlenen 'İsviçre Türk Toplumu Gençlik ve Spor Festivali', geniş katılımla yapıldı. Festivalde futbol turnuvası, geleneksel Türk sporları ve sanatsal çalışmalar yer aldı.

İsviçre'nin Aargau kantonundaki Döttingen bölgesinde "İsviçre Türk Toplumu Gençlik ve Spor Festivali" düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, YTB ve İsviçre Türk Toplumu (İTT) koordinasyonunda ve ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, YTB Başkan Yardımcısı ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, İTT Başkanı Suat Şahin, İsviçre Türk Diyanet Vakfı Başkanı ve Din Hizmetleri Müşavir Vekili Bilal Yıldız, İsviçre İslam Toplumu Başkanı Abdullah Kasapoğlu, Döttingen Türk Kültür Vakfı Başkanı Can Öztürk, Döttingen Türk Kültür Vakfı üyeleri ile diğer sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.

Geniş katılım ve coşkuyla gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel Türk sporları ile futbol turnuvası büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında 24 takımın yer aldığı futbol turnuvası düzenlenirken, okçuluk atölyesi de gerçekleştirildi.

Programa Türkiye'den katılan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından mangala, on iki taş, çemberbaz, aşık oyunu, hacıyatmaz, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların yanı sıra ebru ve ıhlamur baskı gibi sanatsal çalışmalar vatandaşlara ve özellikle çocuklara sunuldu.

YTB tarafından açılan stantta Başkanlığın yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için yaptığı çalışmalar tanıtıldı ve konuklara hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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