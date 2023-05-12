İsviçre'de silah ihracatı üzerindeki kontrollerin hafifletilmesi talebi

İsviçre'de bir parlamento komitesi, yerel savunma sanayisini desteklemek amacıyla İsviçre yapımı savaş malzemelerinin ihracatı kontrollerinin hafifletilmesi için Güvenlik Politikası Komisyonu'na önerge sundu.

İsviçre'de bir parlamento komitesi, yerel savunma sanayisini desteklemek amacıyla İsviçre yapımı savaş malzemelerinin ihracatı kontrollerinin hafifletilmesi için Güvenlik Politikası Komisyonu'na önerge sundu.

Komitenin, yürütme organının "istisnai durumlarda" ve gerekirse ulusal güvenliği sağlamak için silah ve savaş malzemesi ihracatı üzerindeki bazı kısıtlamaları kaldırmasına izin verecek önergesi, Güvenlik Politikası Komisyonu tarafından onaylandı.

Komisyon Başkanı Werner Salzmann, komitenin ihracat kontrollerini hafifletmedeki asıl amacının İsviçre savunma endüstrisinin devamını sağlamak olduğunu söyledi.

Salzmann, bu konuda yapılabilecek herhangi bir değişikliğin en erken Mart 2024'te yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

İsviçre'nin savaş malzemelerinin çatışmalarda kullanılmaması için katı kriterlerin geçerli olacağının altını çizen Salzmann, "Ancak savaş halindeki bir ülkeye savaş malzemesinin yeniden ihraç edilmesi, bu ülkenin uluslararası hukuk kapsamındaki meşru müdafaa hakkını kullanması halinde mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, savaş malzemesi ihracatına ilişkin yasanın, İsviçre'ye benzer ihracat kontrollerine sahip ülkelere teslimatlara izin verecek şekilde uyarlanabileceği yönündeki bir diğer önerge de sunulduğu Güvenlik Politikası Komisyonu tarafından kabul edildi.

Ukrayna'daki savaş, İsviçre hükümet yetkililerini, ülkelerinin uzun süredir anayasada yer alan ve aktif savaş bölgelerine silah ihraç etmeyi yasaklayan tarafsızlık anlayışını yeniden ele almasına neden oldu.

İsviçre, silahlarının yeniden ihracı için izin istiyor

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra, yeniden ihracatını da yasakladığına işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu da hatırlatmıştı. Ülkesinin geleneksel "çok temkinli ve ılımlı" tutumunu savunan Berset, Almanya'nın hizmet dışı bırakılan Leopard tanklarının geri satın alınmasıyla ilgili talebi hakkında şüphelerini dile getirmişti.

İsviçre Parlamentosunun, bir süredir İsviçre silahlarının devredilmesine izin verebilecek bir düzenleme ve bu çerçevedeki olası değişiklikleri tartıştığını kaydeden Berset, "Değişikliklerin zamanı değil ve istisna yapamayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.