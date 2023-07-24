İsviçre'de Şiddetli Fırtına: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsviçre'nin Fransa sınırındaki La Chaux-de-Fonds bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Fırtına, evlerin çatılarının uçmasına, araçların zarar görmesine ve trafik kazalarına yol açtı. Ağaçlar da köklerinden sökülerek tren yollarını kapattı.

İsviçre'nin Fransa sınırındaki La Chaux-de-Fonds bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına ve olumsuz hava nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkenin Neuchatel Kantonuna bağlı La Chaux-de-Fonds bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yapan polis, şiddetli fırtına nedeniyle bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Çok sayıda vatandaşın da yaralandığını aktaran polis, fırtınanın ciddi oranda maddi zarara yol açtığını, evlerin çatılarının uçtuğunu, araçların zarar gördüğünü, otoyolda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldiğini ifade etti.

İsviçre İklim ve Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, fırtınanın saatte 217 kilometre hıza ulaştığı, bu nedenle durumu daha iyi tanımlamak için fırtına mı yoksa tornado mu olduğunun açıklığa kavuşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Ağaçları köklerinden sökecek kadar şiddetli esen fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç gövdesinin tren yollarını kapattığı, bu nedenle bazı bölgelerde demiryolu ulaşımının aksadığı aktarıldı. ???????