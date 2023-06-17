İsviçre'de sıcak hava balonunun kalkışı sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı
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İsviçre'nin güneybatısındaki Hünenberg köyünde sıcak hava balonunun kalkışı sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.
İsviçre'nin güneybatısındaki Hünenberg köyünde sıcak hava balonunun kalkışı sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.
Yetkililer, Hünenberg'de kalkış esnasında sıcak hava balonunun alev aldığını duyurdu.
Balonda çıkan yangında 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ve bölge sakinleri tarafından hastaneye götürüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel