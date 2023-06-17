Üye Girişi
Haberler
İsviçre'de sıcak hava balonunun kalkışı sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı

İsviçre'de sıcak hava balonunun kalkışı sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İsviçre'nin güneybatısındaki Hünenberg köyünde sıcak hava balonunun kalkışı sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İsviçre'nin güneybatısındaki Hünenberg köyünde sıcak hava balonunun kalkışı sırasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Yetkililer, Hünenberg'de kalkış esnasında sıcak hava balonunun alev aldığını duyurdu.

Balonda çıkan yangında 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ve bölge sakinleri tarafından hastaneye götürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel

İsviçre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title