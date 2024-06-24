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İsviçre'de sel ve toprak kaymasında 1 kişi öldü

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İsviçre'nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı sel ve toprak kaymasında bir kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

- İsviçre'de sel ve toprak kaymasında 1 kişi öldü

ZÜRİH - İsviçre'nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı sel ve toprak kaymasında bir kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsviçre'nin güneyinde şiddetli yağışın ve eriyen karların yol açtığı sel felaketi ve heyelan sonucu kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde sel nedeniyle bir kişinin kaybolduğu noktaya 8 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiği, ancak canlı bulunma ihtimallerinin "düşük" olduğu ifade edildi. Üç evin sel sularına kapıldığı, 3 aracın ise sürüklendiği kaydedildi. Ünlü kayak merkezi Zermatt'a giden yolda meydana gelen toprak kayması ve sel nedeniyle hala ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Ülkede geçtiğimiz hafta cuma günü etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı yağışlar nehirlerin taşmasına, cadde ve sokakların sular altında kalmasına, onlarca kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu. Polis, toprak kayması sırasında kayaların altında kalan 1 kadının sağ olarak kurtarıldığını açıklamıştı.

İsviçre meteoroloji servisi yetkilileri bölgenin yaklaşık 1 saat içinde 124 milimetre yağış aldığını belirterek, bu miktardaki yağışın 30 yılda bir görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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