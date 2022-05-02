İsviçre'de Ramazan Bayramı namazı kılındı
AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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İsviçre'de yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere gitti.
İsviçre'de yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere gitti.
Cenevre kentinde çok sayıda Türk, Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde namazını eda etti.
Hutbede, bayramın, zulüm altındaki tüm Müslümanların kurtuluşa ermesine vesile olması temennilerinde bulunuldu.
Namazın ardından cemaat, toplu halde bayramlaştı.
AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel