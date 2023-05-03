İsviçre'de parlamento Tayvan ile bağların geliştirilmesine yönelik önergeyi kabul etti

İsviçre Parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Konsey, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile bağların geliştirilmesine yönelik önergenin lehinde oy kullandı.

İsviçre Parlamentosunun alt kanadı olan Ulusal Konsey, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile bağların geliştirilmesine yönelik önergenin lehinde oy kullandı.

İsviçre basınında yer alan habere göre, önerge 97 "evet" oyuna karşı 87 "hayır" ile kabul edilirken, 8 parlamenter çekimser kaldı.

Ulusal Konseydeki sol eğilimli partiler genel olarak önergeyi desteklerken, sağ eğilimli partiler karşı çıktı.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi milletvekili ve önergenin destekçisi Fabian Molina, önergenin demokrasiyi güçlendirmeyi, barışı teşvik etmeyi ve İsviçre ile Tayvan arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Önergeye karşı çıkan sağ eğilimli milletvekilleri, bunun uluslararası siyasette Tayvan bağlantılı gerilimlerin olduğu bir dönemde diplomatik ilişkilere faydası olmadığını söyledi.

Konseyin kararı, son dönemde ABD ve Avrupa'dan çok sayıda parlamento heyetinin Tayvan'ı ziyaret ettiği bir dönemde alındı. Ziyaretler, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekiyor.

Molina'nın öncülüğündeki 5 kişilik İsviçre parlamento heyeti de şubatta Ada'yı ziyaret etmişti.

Milletvekilleri ziyarette Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olmayan Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşlarda yer alması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Politikacılar, İsviçre'nin, "ticaret, yenilik, kültür, teknoloji, araştırma ve eğitim konularında Tayvan ile işbirliğini derinleştirmesi" gerektiğine de işaret etmişlerdi.

Ulusal Meclisin kararının, geçen ay "tek Çin" ilkesine olan bağlılığını yineleyen İsviçre hükümeti üzerinde bağlayıcılığı bulunmuyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.