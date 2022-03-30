İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak - Haberler

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İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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İsviçre'de Kovid-19 tedbirleri 1 Nisan'da tamamen kaldırılacak

İsviçre'de hükümet, Kovid-19'e karşı getirilen bütün tedbirlerin 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

İsviçre'de hükümet, Kovid-19'e karşı getirilen bütün tedbirlerin 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 16 Şubat'ta Kovid-19 yasaklarının birçoğunun sonlanmasıyla başlayan normalleşme sürecinin cuma tamamlanacağı, bu kapsamda toplu taşıma araçları ve sağlık merkezlerinde halen geçerli olan maske takma zorunluluğunun sona ereceği bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 5 gün karantina zorunluluğunun da cuma son bulacağı kaydedildi.

Bütün tedbirlerin ulusal çapta kaldırılmasına karşın yerel idarelerin, salgının durumuna göre bazı alanlarda maske zorunluluğunu federal hükümete danışmaksızın yeniden getirebileceği bilgisi verildi.

Bern, Cenevre ve Valais kanton idareleri, sağlık merkezlerinde maske zorunluluğuna şimdilik devam edeceklerini açıkladı.

"Krizin bittiğini söyleyemeyiz"

Toplantı sonrası basına konuşan İçişleri Bakanı Alain Berset, "Krizin bittiğini söyleyemeyiz fakat krizin vahim evresi son buldu." dedi.

Berset, martta Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen salgınla mücadelenin "yolunda gittiğini" ve "hastanelerdeki durumun sabit olduğunu" vurguladı.

Son 24 saatte 16 bin 462 kişinin testinin pozitif çıktığı İsviçre'de vaka artışları geçen haftaya göre yüzde 37 düştü.

Hükümetin 16 Şubat'ta aldığı kararla Kovid-19 tedbirlerinin büyük bir kısmı sonlandırılmış, bu tarihten itibaren bar, restoran, kafe, tiyatro, konser, spor salonu ve diğer kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası zorunluluğu kaldırılmıştı.

Maske takma zorunluluğunda da hafiflemeye gidilmiş, iş yerleri başta olmak üzere konser alanı, alışveriş merkezi ve okullarda maske takmanın artık gerekmeyeceği duyurulmuştu.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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