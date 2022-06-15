İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

İsviçre'nin Zürih kentinde özel bir etkinlikte kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı.

İsviçre'nin Zürih kentinde özel bir etkinlikte kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı.

Zürih Kanton Polisliğinin internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'da Zürih'e bağlı Au Yarımadası'nda "kor üzerinde yürüyen birkaç kişinin, vücudunda yanıklar oluşması nedeniyle Kurtarma ve Koruma birimine yardım çağrısı yaptığı" bildirildi.

Yaralı 25 kişiye olay yerinde müdahale edildiği, ağır yaralı olan 13'ünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Etkinliği gerçekleştirenlerin neden kor üzerinde yürüdüğünün bilinmediği, polisin olayı araştırdığı kaydedildi.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

İsviçre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title