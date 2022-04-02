İsviçre'de ilk teravih namazı kılındı
AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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İsviçre'de Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
İsviçre'de Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
Cenevre kentinde yaşayan Müslümanlar, ilk teravihe katılmak için buradaki camilere yoğun ilgi gösterdi.
Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla, camilere girişte aşı sertifikası sorulmazken birçok kişi maske takmadan ibadetini yaptı.
Yaklaşık 400 bin Müslümanın yaşadığı İsviçre'de, nüfusun yüzde 5,4'ünü Müslümanlar oluşturuyor.