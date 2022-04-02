İsviçre'de ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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İsviçre'de ilk teravih namazı kılındı

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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İsviçre'de ilk teravih namazı kılındı

İsviçre'de Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

İsviçre'de Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Cenevre kentinde yaşayan Müslümanlar, ilk teravihe katılmak için buradaki camilere yoğun ilgi gösterdi.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla, camilere girişte aşı sertifikası sorulmazken birçok kişi maske takmadan ibadetini yaptı.

Yaklaşık 400 bin Müslümanın yaşadığı İsviçre'de, nüfusun yüzde 5,4'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

İsviçre'de ilk teravih namazı kılındı

İsviçre'de ilk teravih namazı kılındı

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Cenevre, İsviçre, Güncel, Haberler

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