İsviçre'de hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsviçre'de hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
İsviçre'de hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

Avrupa'da son haftalarda etkisini yoğun şekilde gösteren sıcak hava dalgasının, İsviçre'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığını rekor seviyelere çıkaracağı öngörüldü.

Avrupa'da son haftalarda etkisini yoğun şekilde gösteren sıcak hava dalgasının, İsviçre'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığını rekor seviyelere çıkaracağı öngörüldü.

İsviçre Federal İklim ve Hava Bilimi Ofisinin internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar artacak, 19 Temmuz'da bazı kentlerde sıcak hava rekoru kırılacak.

Yarın ülke genelinde ortalama hava sıcaklığının 12.00-18.00 saatlerinde 32 derece, 19 Temmuz'da 34 derece olması bekleniyor.

19 Temmuz'da Cenevre ve Sion'da sıcaklığın 37 dereceye kadar yükseleceği, Zürih, Bern ve Basel'de 35 derece sıcaklığın görüleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sıcaklıkların 20 Temmuz'dan itibaren hafif oranda azalması öngörülürken, sıcak hava dalgasının İsviçre'nin güney kentlerinde etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yetkilisi Lorenzo Labrador, 16 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının hava kalitesini düşüreceği uyarısında bulunmuştu.

Labrador, devam eden sıcaklığın, atmosferi kirleten parçacıklı maddelerin artmasına sebep olacağını vurgulamış ve bunun sonucunda sağlık risklerinin belirebileceğinin altını çizmişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Togo Cumhuriyeti Cenevre İsviçre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title