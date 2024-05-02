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İsviçre'de Filistin Protestosu

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İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapılan gösteride aktivistler, akademik boykot çağrısında bulundu.

İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, ABD ve Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için düzenlenen protestolara destek olmak amacıyla gösteri yapıldı.

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberine göre, bir grup aktivist, Lozan Üniversitesindeki Geopolis binası önünde oturma eylemi düzenleyerek girişini kapattı.

Eylemciler, özellikle İsrail kurumlarına karşı "akademik boykot" çağrısında bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve binanın girişine de bunları asan protestocular, barışçıl bir şekilde "Özgür Filistin" sloganları attı.

Eylemciler, Filistin'de acil ve kalıcı bir ateşkes ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansmanın derhal yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

İsviçre üniversiteleri "suç ortaklığı" ile suçlanıyor

Eylemciler, medyaya ilettikleri basın açıklamasında, "Eylemimiz spontanedir ve lideri yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail rejiminin yaptığı soykırıma suç ortağı olmayı reddettiklerini belirten eylemciler, "Herkesi bize katılmaya ve diğer üniversite ile kolejlerin üyelerini de harekete geçmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eylemciler, İsviçre'de de üniversiteler ve yüksek öğretim kurumlarının, İsviçre ve İsrail üniversiteleri arasında öğrenci değişimine olanak sağlayan veya teşvik eden çok sayıda anlaşma yoluyla "katliama ortak olduklarını" savundu.

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Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsviçre İsrail Lozan Gazze Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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