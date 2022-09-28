İsviçre'de enerji tasarrufu için hız sınırının 80 kilometreye düşürülmesi önerildi Güncel Haberler İsviçre'de muhalefetteki Yeşil Parti, enerji krizine karşı tasarruf sağlanması için otoyollarda hız sınırının saatte 80 kilometreye düşürülmesi önerisinde bulundu. İsviçre'de muhalefetteki Yeşil Parti, enerji krizine karşı tasarruf sağlanması için otoyollarda hız sınırının saatte 80 kilometreye düşürülmesi önerisinde bulundu. Yeşil Parti Başkanı Balthasar Glattli, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini belirtti. Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete ileterek "Hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gereklidir. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde." ifadesini kullandı. İktidar partilerinden İsviçre Halkın Partisi Milletvekili Thomas Hurter ise Glattli'nin teklifine karşı çıkarak böyle bir uygulamanın sürücü haklarına aykırı olduğunu kaydetti. İsviçre'de bundan önce hız sınırının düşürülmesine yönelik teklifler de kabul görmemişti. Eski Ulaştırma Bakanı Simonetta Sommaruga, isteyen sürücünün otoyollarda, trafik akışını engellememek kaydıyla saatte 120 kilometre hızın altında yolculuk yapabileceğini açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız Togo Cumhuriyeti İsviçre Güncel Haberler

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